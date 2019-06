Fokster Harli Seifert viert 80ste verjaardag

De bekende Oldenburger fokster Harli Seifert viert binnenkort haar 80ste verjaardag. De fokster van onder andere de topfokhengsten Rubin Royal en Romanov werd de paardenliefde niet met de paplepel ingegoten, maar rolde pas op latere leeftijd door haar man Theo, een bekende architect, in de paarden. Nu, op 80-jarige leeftijd, kan ze trots zijn op een topstam.

De voormalig binnenhuisarchitecte kocht samen met haar man op de Oldenburger veiling in 1963 Condor, een zoon van de gelijknamige SF-hengst. Omdat deze Condor niet zo gemakkelijk was ontdekte Harli Seifert haar liefde voor paarden, ze werd een soort therapeut van Condor.

De merrie Chica

In 1966 werd de paardenliefde serieuzer: bijna elk weekend gingen Seifert en haar man – toen nog woonachtig in het Hessische Darmstadt – naar Oldenburg om daar te rijden en zo kwamen ze ook in een weekend terecht bij Huslage. Een bekende van Seifert kocht Chica als recreatiepaard en Harli – die eigenlijk niet durfde te rijden – mocht ook af en toe in het zadel plaatsnemen. Chica was zo rustig en braaf dat Seifert haar angst verloor. Voor de bekende van Seifert was ze zelfs té rustig en zo kon Harli Seifert de merrie overnemen. Chica was thuis heel rustig, maar op concours was het een heel ander verhaal. Daarom riep Seifert de hulp in van eventingruiter Wolfgang Mengers en onder hem ontwikkelde de merrie zich tot een van te beste Oldenburger eventingpaarden ooit.

Fokmerrie

Omdat Harli Seifert haar angst voor paarden verloor door de merrie en Chica – als ze niet op eventingewedstrijden hoefde te lopen – dienst deed als dressuur- en jachtpaard van Harli, besloten de Seiferts haar nooit te verkopen. “Chica was voor mij heel bijzonder, door haar kreeg ik plezier in paardrijden. Daarbij was ze ook keihard: er is nooit een dierenarts bij geweest.”Het stond vast dat Chica haar dagen als fokmerrie bij Harli en Theo Seifert, die ondertussen voor de paarden naar Oldenburg waren verhuisd, zou slijten. In 1978 – op begon ze haar tweede carrière en wel onder haar geboortenaam: Rudilore II.

Uit deze stam bouwde Seifert aan een succesvolle springtak en dressuurtak, waar ook vandaag de dag nog nieuwe talenten uit worden geboren. Zoals bijvoorbeeld de nu driejarige De Royal (De Niro x volle zus Rubin Royal), waarmee Seifert voor de gelegenheid op de foto ging.

