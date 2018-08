De Franklin-zoon uit de volle zus van drievoudig wereldkampioen Sezuan was niet het enige veulen dat na afloop van de veiling naar de stallen van Helgstrand verhuisde. Ook Diaz Skovvang, het hengstveulen van D’Avie dat eerder op de dag gekroond werd tot DWB-veulen van het Jaar, ging mee. Voor dit vosje betaalde de Deense handelaar 45.000 euro.

Anna Zibrandtsen

Anna Zibrandtsen was ook een van de kopers op deze veiling. De Grand Prix-amazone kocht de Blue Hors Don Olymbrio-dochter Remember Me. Zibrandtsen betaalde 80.000 euro voor dit kampioensveulen.

Springtopper

Call of Duty was de topper van de springveulens. Deze Cornet Obolensky-zoon werd voor 26.000 euro verkocht aan Henrik Hansen en Jack Munch Christiansen.

Omzet

Veilingmeester Casper Cassøe en luidspreker Flemming Schultz kregen de stemming er goed in, wat resulteerde in een totaalomzet van 830.000 euro met een verkooppercentage van 84%. De gemiddelde prijs, die per veulen werd betaald kwam hiermee op 15.962 euro.

