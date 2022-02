Fransen op plaatsen een en twee in GP van CSI2* Valencia

Julia Dallamano moest in Edward Levy haar meerdere erkennen vanmiddag in de GP van het CSI2* in Valencia. Op Varennes Du Breuil (v.Jarnac) had ze een foutloze barrage neergezet in 41.44 seconden. Het lukte Levy om daar 0.23 vanaf te snoepen met Catchar Mail (v.Diamant de Semilly) en de overwinning op te eisen. Levy verdiende met zijn overwinning 6.375 euro.

Vanwege het gering aantal deelnemers mocht iedereen twee paarden starten in deze GP. Charlotte Bettendorf was de enige die daarvan profiteerde door met haar beide paarden in de prijzen te rijden.

Geen Nederlanders

Waar verleden jaar nog een aantal Nederlanders meedeed aan dit concours laten ze dit jaar verstek gaan. Het vermoeden is dat ze na de Rhino uitbraak van verleden jaar de kat een (of meerdere?) editie’s uit de boom kijken.

Bron: Horses