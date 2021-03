Friese hengst Wimer (14) verliest strijd tegen koliek

Woensdag 24 maart is de Friese hengst Wimer 461 (Hinne 427 x Heinse 354) overleden. Hij werd slechts 14 jaar oud. "Nadat we zondag ontdekten dat Wimer koliek had, hebben we hem gelijk naar de dierenkliniek in Wolvega gebracht. Na een succesvolle, lange operatie leek Wimer de eerste dagen beetje bij beetje op te knappen. Helaas sloeg gisteravond het noodlot toe en ging Wimer erg hard achteruit. We konden niets anders dan besluiten hem te laten gaan", aldus familie Eppinga.

Albert Minkema kocht in 2007 hengstveulentje Winfried van fokker De Haan in Stiens. Op de hengstenkeuring namen de juryleden in de tweede bezichtiging afscheid van de jonge hengst. Albert Minkema en zijn broer Sybren brachten de hengst uit in de sport voor de wagen en onder het zadel en de Hinne 427-zoon ging op voor de herkansing. Met op alle disciplines een score van 80 punten of hoger werd Winfried in 2010 goedgekeurd als Wimer 461, als eerste goedgekeurde zoon van Hinne 427.

Goedgekeurde zoon

In het verrichtingsonderzoek viel de instelling en het karakter van de hengst op en dit bleek hij ook door te geven aan zijn nakomelingen. In het rapport noemt de jury de geteste zonen en dochters van Wimer 461 ‘zonder uitzondering plezierige paarden.’ In 2017 verhuisde Wimer 461 naar Dekstation Gaasterland waar Hendrik Eppinga de leidsels overnam. Wimer 461 bracht uitstekende sportpaarden voort, met name in het tuig, met als bekendste nazaat de goedgekeurde zoon uit zijn eerste jaargang: Nane 492.

Bekijk hier de video die Dekstation Gaasterland plaatste na het overlijden van Wimer

Bron: Phryso