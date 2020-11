Fris goedgekeurde ponyhengst Mr. Jingles komt naar Nederland

De dit weekend op de Marbacher keuring goedgekeurde Duitse rijponyhengst Mr. Jingles (FS Mr President x Creston Dundee) komt naar Nederland. In de aansluitende veiling was hij de duurste rijpony met een prijs van 17.500 euro. Koper: familie Conijn uit Ommen.

Het stamboek Baden-Württemberg maakte bekend dat de hengst in Nederlandse handen is overgegaan. Nieuwe eigenaar is Stal Conijn uit Ommen, die wordt gerund door Edwin en Inge Conijn en dochters Annabel en Fabiënne.

De 2,5-jarige palomino werd afgelopen weekend samen met de ponyhengsten Huckleberry Finn (Halifax x Schwalmprinz) en Dreipunkt (Dreidimensional I AT x NRW Dressman I) goedgekeurd. Die twee hengsten werden ook geveild voor respectievelijk 11.000 euro en 10.000 euro.

