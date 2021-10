Fuchs wint Wereldbeker Lyon voor derde keer op rij

Martin Fuchs had de vorige twee Wereldbekerwedstrijden die in Lyon plaatsvonden gewonnen (in 2018 en 2019). Maar nu zijn superster Clooney thuis in de pensioenweide staat, was de winst dit jaar geen uitgemaakte zaak. Het lukte de Zwitser toch, dankzij een uitgekiend rondje met de 14-jarige KWPN'er Chaplin (v. Verdi). Kevin Jochems, die twee weken terug de WB-etappe in Oslo won, raakte een balk in de barrage en werd zevende met Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve). Daarmee gaat de Nederlander nog steeds aan de leiding in het Wereldbekerklassement.

Fuchs won de barrage in de bocht na de lastige combinatie, die hij zeer strak nam en ook de wit-rode steilsprong daarna overwon. De winnaar: “Ongelooflijk, wat een geweldige dag. Om hier terug te komen en nu met Chaplin te winnen is geweldig. Hij is supersnel, en heeft een groot hart. Ik kan in een barrage zo snel gaan als ik wil en hij laat de balken liggen. Het is heerlijk om hier te zijn met eindelijk weer een compleet publiek.” De Zwitser heeft Chaplin al ruim vijf jaar onder het zadel, het paard werd eerder internationaal uitgebracht door Jelmer Hoekstra en Leon Thijssen.

Pereira tweede, Kühner op drie

De tweede prijs was – verrassend – voor de Braziliaan Eduardo Pereira de Menezes. Hij tekende voor het eerste foutloze barragerondje met H5 Chaganus (v. Chacco-Blue). Er moest wel flink gestuurd worden, maar het was niet langzaam, dat was direct al duidelijk. Van de elf barragerijders bleven er slechts drie foutloos. De ‘langzaamste’ van die drie was de Oostenrijker Max Kühner met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek). Ook Kühner moest alle zeilen bijzetten om de balken in het krappe barrageparcours hoog te houden. Met name op de lastige draai naar hindernis twee en de combinatie was er wat kunst-en-vliegwerk. Een grote correctie op de laatste hindernis hielp het duo foutloos naar de overkant, maar het kostte wel tijd en daarmee de overwinning.

Kevin Jochems behoudt leiding

Maar liefst elf combinaties mochten naar de barrage in Lyon. De meeste daarvan kwamen onderweg balken tegen, waarbij de rood-witte combinatie het lastigst bleek. De enige Nederlander in de Wereldbeker was opnieuw Kevin Jochems met Turbo Z, die een paar weken geleden de eerste Wereldbekeretappe in Oslo won en dus het klassement aanvoerde voorafgaand aan Lyon. Er stond vandaag een heel ander parcours dan in Oslo, waar de arena een stuk groter is. Jochems reed brutaal kort naar de lastige combinatie, maar dat ging allemaal goed. In de laatste lijn viel er alsnog een balk op een grote oxer. De tijd van 36,67 seconden leverde uiteindelijk de zevende plaats op. Dat gaf Jochems 10 plaatsingspunten, die samen met de 20 van Oslo nog steeds de leiding in het klassement opleveren. Tweede staat nu Martin Fuchs, met zijn 20 punten van vandaag.

Uitslag

Tussenklassement Wereldbeker

