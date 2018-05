Fürstenballs fokker Georg Sieverding (78) overleden

Sieverding is een van de weinige fokkers die twee kampioenshengsten fokte. In 2007 werd Sieger Hit (v. Sandro Hit) kampioen van de Oldenburger keuring. Een jaar later was die eer voor Fürstenball. Een uitzonderlijke prestatie, helemaal als je bedenkt dat beide hengsten uit volle zussen komen. Sieger Hit, die het onder Juliane Brunkhorst tot en met de Grand Prix bracht, heeft Maradita (Donnerhall x Classiker) als moeder en Fürstenball Maradonna (Donnerhall x Classiker). Uit deze directe lijn, waarmee Sieverding begon te fokken toen hij de merrie Mon Amour (Shikampour xx x Mexico) in 1979 uit België haalde, fokte hij nog vier goedgekeurde hengsten.

Reservekampioen

In totaal fokte Georg Sieverding elf goedgekeurde hengsten. Naast de twee kampioenen had hij met Floriscount (v. Florencio) ook nog een reservekampioen. Dat was in 2010.

