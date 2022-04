Garantietermijn toch 6 maanden voor de paardensector

Op 19 april stemde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Ook werd gestemd over een motie van de VVD, CDA en SGP die de garantietermijn bij de verkoop van dieren op 6 maanden wil houden. Zowel de motie als de wet zijn aangenomen in de Eerste Kamer. De minister gaat nu aan de slag om de wet te repareren zodat er (weer) een garantietermijn van 6 maanden geldt bij de verkoop van dieren en niet van een jaar.

In 2019 bepaalde Europa dat de wetgeving rondom consumentenbescherming moest veranderen. Met de komst van digitale verkoop moest de online consument beter beschermd gaan worden. Een nieuwe richtlijn vanuit Europa bepaalde dat onder andere de garantietermijn verruimd moest worden van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren.

Verantwoordelijk minister voor Rechtsbescherming Weerwind wilde daar geen gebruik van maken. De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van consumenten vergroten.

“In veel gevallen is dit natuurlijk logisch en wenselijk, maar niet wat de verkoop van paarden betreft. Als verkopende partij heb je helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en het is en blijft een levend wezen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigde te verdwijnen, want landen als Duitsland, Denemarken, Frankrijk en inmiddels ook België maken wel gebruik van de uitzonderingsclausule”, aldus ”, Mieke Theunissen, secretaris Sectorraad Paarden.“

Bron: Sectorraad Paarden