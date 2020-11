Gaudiano en Carlotta snellen naar winst in 1.45m Grand Prix van Gorla Minore

In Gorla Minore was op zondag Emanuele Gaudiano de grote overwinnaar in de 2* Grote Prijs. De Italiaan streed met 16 collega's in de barrage voor de winst en kwam als beste uit de bus. Alain Jufer en Hans-Dieter Dreher zaten Gaudiano op de hielen en mochten achter hem aansluiten in de prijsuitreiking.

Maar liefst 16 combinaties bereikten de barrage van de 1.45m hoge Grand Prix. Een ware strijd barstte los met Gaudiano als de allersnelste. De Italiaan klokte met Carlotta (v.Chaccomo), gefokt door Schockemöhle’s Gestüt Lewitz, een tijd van 39.08 en daar kon niemand onder duiken. De winst van de GP van Gorla Minore bleef daarmee in eigen land.

Top drie

Alain Jufer deed een zeer goede gooi naar de winst, maar moest zijn meerdere erkennen in Gaudiano. Jufer stuurde Dante MM (v.Diarado) rond in 40.43 en gaf meer dan een seconde toe op de Italiaan. Een tweede plaats was het uiteindelijke resultaat voor de Zwitser. Hans-Dieter Dreher en Vestmalle des Cotis (v.Baloubet du Rouet), eerder uitgebracht door Jufer, mochten achter de Zwitser opstellen. Het duo kruiste de finishlijn in 40.99 en werd daarmee derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl