GD: Andere bacteriestam kan symptomen droes veroorzaken

De GD meldt dat er op dit moment mogelijk sprake is van een andere bacteriestam die de symptomen van veroorzaken. De normale droesbacterie is Streptococcus equi equi. Een doorgaans veel onschuldigere bacterie, die bij heel veel paarden voorkomt zonder klinische problemen te geven, is Streptococcus equi zooepidemicus. Een heel enkelere keer dan deze baceteriestam toch tot ziekte leiden. Echter is er te weinig informatie om dit met zekerheid vast te kunnen stellen.

Nieuwe ziekte

De GD adviseert daarom om wanneer er symptomen zijn, te handelen alsof het om droes gaat. Dat houdt in het inschakelen van de dierenarts, zieke paarden isoleren, met andere paarden niet op pad gaan en ook geen paarden op het bedrijf ontvangen. In overleg met de dierenarts kunnen er monsters genomen worden voor de PCR-test en een bacteriekweek, om meer te weten te komen over deze mogelijk nieuwe ziekte.

Bron: GD