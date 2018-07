Geen Aken voor Michael Jung en La Biosthetique Sam

Eind vorig jaar gaf de Olympische ruiter al te kennen dat het pensioen van zijn toppaard er aan zit te komen. Nog één keer zou de combinatie in Aken, waar ze vorig jaar nog tweede werden, in actie komen. Bij een galoptraining trapte de ruin een ijzer af. Het hoef, waar de Stan the Man xx-nakomeling, vaker problemen mee had is dermate beschadigd dat deelname aan de prestigieuze wedstrijd er niet meer inzit.

Jung wel naar Aken

Hoe de toekomst van de ruin er nu uitziet en wanneer hij definitief met pensioen gaat, is niet bekend. Jung is aankomend weekend in Aken wel in actie te zien. Niet in de eventingwedstrijd, maar in de springring met zijn paarden fischerDaily Impressed en Choclat.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook