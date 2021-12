Geen Nürnberger Burg-Pokal-finale voor Firlefranz en Finley

Firlefranz (Franziskus x Rapallo, Ingrid Klimke) en Finley (First Selection x Ehrentusch, Ann Christin Wienkamp) zijn afgemeld voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Zij worden vervangen door Dorothee Schneider met Salvina (Genesis x Rubin Royal) en Daniel Bachmann Andersen met Caracciola MT (Chin Champ x Calido).

De springgefokte Caracciola MT van Sissy Max-Theurer kwam in 2018 zijn dressuurcollega’s in de Duitse sporttest het nakijken. Een jaar later nam hij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en won hij brons op de Bundeschampionate, toen nog onder het zadel van Melanie Tewes. Aan het begin van dit jaar nam Daniel Bachmann Andersen de teugels van de Holsteiner over. In oktober werden ze met 74,024% tweede op de Nürnberger-kwalificatie, achter Ingrid Klimke en Firlefranz. Nu Klimke de vos heeft afgemeld voor de finale, kwam er een plaats vrij voor Bachmann Andersen en Caracciola.

Schneider en Salvina

Het is overigens niet vanzelfsprekend dat de nummer twee van de selectie de plaats van de winnaar mag overnemen. Leeg gekomen plaatsen worden namelijk opgevuld met combinaties die over alle selecties de hoogste scores hebben behaald. Om die reden worden de recent aan een pees geopereerde Ann Christin Wienkamp en Finley vervangen voor Schneider en Salvina. De Bayern-gefokte merrie liep op de selectie in Ludwigsburg naar 74,829%.

Bron: Eurodressage/Horses.nl