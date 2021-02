Geen verschuivingen in top van klassement wereldranglijst springruiters

Op de wereldranglijst voor springruiters staat de Olympisch Kampioen Steve Guerdat nog steeds aan kop. Ook de nummers twee, drie en vier hebben hun plaatsen behouden. In de top van het klassement is Ben Maher een plek gestegen. Hij neemt nu de vijfde positie in.

Pieter Devos is één plaats gezakt en heeft de zesde plek van Maher overgenomen. Kent Farrington heeft zijn zevende plaats behouden. De amazone Beezie Madden stijgt twee plaatsen naar plaats acht. De Ier Darragh Kenny zakt één plaats en staat negende. Scott Brash sluit de top tien.

Beste Nederlander

De beste Nederlander in het klassement is Maikel van der Vleuten. De top springruiter heeft zijn dertiende plaats behouden. Van der Vleuten stelde zijn plek veilig door onder andere op acht januari in Opglabbeek een 1.45m-rubriek op zijn naam te schrijven met zijn KWPN’er merrie Dana Blue (v. Mr. Blue). Datzelfde weekend startte hij tevens zijn BWP’er Kamara van’t Heike (v. Epleaser van’t Heike) en reed naar de derde plaats. Ook het laatste weekend van januari behaalde de ruiter de derde plaats met Kamara van’t Heike.

Andere berekening vanwege Corona

De Longines-rankings voor springruiters wordt vanwege de coronapandemie op een ander manier berekend. Normaal is het een dynamische ranking over de afgelopen 365 dagen, sinds het uitvallen van talloze wedstrijden en kampioenschappen wordt deze periode bij elke maandelijkse berekening met een maand verlengd. Dit verklaart dat er op de wereldranglijsten weinig wijzigingen plaatsvinden. De aangepaste berekening blijft in werking tot de kalender van wedstrijden niet meer door corona wordt beperkt.

Bron: Horses.nl