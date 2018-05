Geen WK Tryon voor Lips: Kindje op komst

‘Emma en ik zijn ongelofelijk blij,’ vertelt Tim vrolijk. ‘Tegelijkertijd vinden we het natuurlijk ook super spannend. Tot nu toe verloopt de zwangerschap goed, hopelijk blijft dat zo en mogen we haar in september verwelkomen.’

Door aanstaande komst van de kleine heeft Tim wel een sportief gezien moeilijk beslissing moeten nemen.

Ik wil geen risico’s nemen

‘Emma is 20 september uitgerekend, kortom vlak na het WK in Tryon. Ik wil niet het risico nemen de geboorte van mijn eerste kindje te moeten missen. Bovendien zou ik constant met mijn gedachten bij Emma zijn en mij niet 100 procent kunnen focussen op de sport. Dat betekent dat ik heb besloten niet naar het WK te gaan. Dat is heel jammer, maar mijn dochter is belangrijker. Ik wens het Nederlandse team immens veel succes en ga het vanuit huis, wie weet al met baby op de arm, op de voet volgen.’

Bron : Persbericht