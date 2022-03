Geert van Asten weer de beste Nederlander in Vejer de la frontera

Geert van Asten en de pas 8-jarige Just Me (v.Nabab De Reve) kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Sunshine Tour in Vejer de la frontera. De voorgaande concoursen zat van Asten er met regelmaat vooraan bij en dat resulteerde in een startbewijs voor de grote 1.45 finale van vandaag. Daarin werd het duo met een foutloze rit in 41.54 seconden vierde en leverde daarmee met afstand het beste Nederlandse resultaat. Mariana Frauches Chaves won de rubriek met Emerette (v.Diarado) voor Ibone Ibañez Aldecoa met Bambino d'Assemont (v.Quintus LS La Silla) en Ivan Dalton met Ex Ranger HH Z (v.Echo van 't Spieveld).