Genomineerden ‘Hippisch Ondernemer van het Jaar’ bekend

De verkiezing 'Hippische Ondernemer van het Jaar' heeft drie kandidaten voor de eindronde. Op 'De Hippische Ondernemers Dag' op vrijdag 15 september in Vijfhuizen wordt de winnaar bekend gemaakt door Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP). De drie kandidaten voor de eindronde zijn: Erve Meinders in Tilligte, HC Groenraven in Houten en Stal ’s Gravenweg uit Vogelenzang.