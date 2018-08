Gert-Jan Bruggink botst onder invloed tegen boom

“Hij is zo druk geweest de afgelopen tijd. Veel reizen, veel concoursen en veel verwachtingen”, vertelt de Duitse amazone die twee weken geleden in het huwelijksbootje stapte met Bruggink. Ze is opgelucht dat zijn verwondingen meevallen. “Gelukkig heeft hij alleen een gebroken arm, ik was bang dat er iets ergers aan de hand was.”

Alcohol

Bruggink botste dinsdagavond rond 23.30 uur tegen een boom langs de N343 tussen Weerselo en Oldenzaal. Hij kwam van de Schröder Masterclass in Tubbergen en reed naar huis. Volgens zijn vrouw raakte hij door vermoeidheid kort de macht over het stuur kwijt.

Mee naar bureau

Een woordvoerder van de politie vertelt echter dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Bruggink is na het eenzijdige ongeval aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij blies 590 Ugl, terwijl 220 Ugl de maximaal toegestane hoeveelheid is. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd.

De gecrashte auto van Gert-Jan Bruggink:



Lees het volledige artikel op Tubantia

Bron: Tubantia