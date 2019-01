Gert-Jan Bruggink breekt bovenbeen

Tijdens een training thuis in De Lutte heeft Gert-Jan Bruggink vrijdag de kop van zijn bovenbeen gebroken bij de val van een paard. "Ik was even een momentje minder geconcentreerd. Toen mijn paard een vreugdesprongetje wilde maken, landde hij verkeerd en vloog ik er af", aldus de springruiter op hippischtwente.nl.

Bruggink is na de val geopereerd in het ziekenhuis in Enschede en heeft nu schroeven in zijn been. Hij mag in elk geval de eerste zes weken niet op het been staan. “Het winterseizoen tot eind maart kan ik dus wel wegstrepen in mijn agenda.”

Aan de gang

Het tijdelijk uitvallen van Gert-Jan heeft ook gevolgen voor de gang van zaken op stal Het Oosterbrook. Vrouw Pia-Luise Aufrecht en stalruiter Dairmuid Howley zullen zoveel mogelijk opvangen. “Een geluk is nog dat de meeste paarden van onszelf zijn, maar we zullen wel bepaalde acties moeten ondernemen om de zaak aan de gang te houden.”

Bron: hippischtwente.nl