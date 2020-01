Geweld tegen jury beboet met voorwaardelijke straf

De Commisie van Beroep van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS) heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen W. Henraat. Dit naar aanleiding van het geweld tegen jurylid Sjef Damen op de premiekeuring vorig jaar september in St. Oedenrode.

“De commissie van Beroep van het het NSPS heeft de heer W. Henraat te Oosterhout veroordeeld tot een voorwaardelijke uitsluiting van deelname aan alle activiteiten van het NSPS voor de duur van twee jaar met een proeftijd van twee jaar wegens een overtreding in de zin van artikel 7 lid 4 van de statuten van het NSPS”, aldus het bestuur.

Na het incident van vorig jaar zei het bestuur: “Dit soort gedrag keuren wij af en daarom zullen wij deze zaak aanhangig maken bij de Commissie van Beroep. Het spreekt vanzelf dat onze juryleden en uiteraard ook andere vrijwilligers en personeel niet mogen worden blootgesteld aan fysiek en verbaal geweld.”

Bron: Horses.nl

