Gina Schumacher richt pijlen op Reining senioren-top

Gina Schumacher, de dochter van Michael Schumacher, won twee jaar geleden in de Reining het FEI Wereldkampioenschap young riders. In een interview met de FEI geeft de 22-jarige amazone aan voor komend seizoen uit de kijken naar het Europees kampioenschap voor senioren.

“Vanaf het moment dat ik begon met Reining was het direct al mijn doel om een goede ruiter te zijn. Ik wilde graag in staat zijn mijn eigen paarden te trainen en succesvol te worden en op een dag andere mensen kunnen helpen”, vertelt de sympathieke amazone.

Podium is het doel

Met haar paard Gotta Nifty Gun won ze twee jaar geleden de wereldtitel. “Het winnen van de wereldtitel was echt geweldig. Niet iedereen krijgt de kans om zoiets te ervaren.” Toch is het voor de amazone altijd een doel om op het podium te belanden. Voor aankomend jaar heeft ze haar pijlen gericht op het EK en wil in aanloop daar naartoe graag laten zien te kunnen concurreren met de top.

Grootste supporter

Schumacher is erg close met haar jongere broer Mick, die afgelopen maand een contract kreeg bij Ferrari. Broer en zus zijn elkaars grootste supporters. “We reizen allebei veel dus het is best lastig om veel tijd met elkaar door te brengen, maar als we samen zijn is het altijd leuk. Het is heel fijn als hij me komt supporteren op wedstrijden. Hij weet hoe je moet rijden en ik probeer ook om hem weer op paard te krijgen”, vertelt ze lachend.

