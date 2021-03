Göteborg Horse Show maakt zich geen zorgen over rhino

De organisatie van de Göteborg Horse Show maakt zich nog geen zorgen dat het concours niet verreden kan worden in verband met de rhino-uitbraak. Het evenement staat op de agenda van 31 maart tot en met 4 april.

In Göteborg vinden onder andere de (reglementair sterk aangepaste) wereldbekerfinales in de disciplines springen en dressuur plaats.

Geen invloed

Op Facebook schrijft de organisatie: ”We krijgen momenteel veel vragen over het rhino-virus dat na een wedstrijd in Spanje zich nu verspreidt over Europa. De FEI heeft tot 28 maart de internationale wedstrijden in tien landen in Europa stilgelegd. Deze beslissing heeft momenteel geen invloed op de Göteborg Horse Show en de wereldbekerfinales. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en staan we in constant contact met de FEI.”

Crisisprotocollen

”Als ervaren organisator van internationale paardensportwedstrijden hebben wij goed ontwikkelde crisisprotocollen die zo nodig snel geactiveerd kunnen worden. In dit geval betekent het extra aankomstcontroles bij alle paarden en procedures die zorgen voor een veilige situatie in de stallen. Deze controle werd succesvol gebruikt in 2019 toen we het influenzavirus aanpakten dat zich kort voor het evenement verspreidde.”

