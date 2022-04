Goud voor Maaike Hofman op wereldbekerwedstrijd Studentriders in België

De Nederlandse amazones hebben goed gepresteerd tijdens de wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters, die werd verreden in het Belgische Oud-Heverlee. Individueel was het goud in de dressuur voor Maaike Hofman en de vierde prijs voor Fleur de Geer. In het overall-klassement van de dressuur won het Nederlandse team de vierde prijs

Ruiters uit vijftien verschillende landen streden om de felbegeerde titel van kampioen in zowel de dressuur, het springen als het gecombineerde klassement van de Student Riders Nations Cup (SRNC). Het Nederlandse team werd gevormd door Maaike Hofman, Ilse Hofman en Elise Kok. Daarnaast reden Lisanne de Haas en Fleur de Geer mee als individuele ruiters. Het team stond onder begeleiding van chef d’équipe Shannon Groeneveld.

Een geslaagde start van het nieuwe seizoen

Chef d’équipe Groeneveld reageert na afloop enthousiast: “We hebben een succesvol weekend achter de rug. Dit was weer de eerste wedstrijd sinds 2,5 jaar vanwege COVID-19 en onze ruiters hebben goed gepresteerd. Meerdere medailles, zowel met het team als individueel.

Internationaal studenten rijden is bedoeld voor WO & HBO studenten tussen de 18 en 27 jaar oud. Jaarlijks vinden er zo’n vijf internationale wedstrijden plaats in Europa en Amerika. Hierbij reizengemiddeld zo’n vijftien teams uit verschillende landen af om tegen elkaar te strijden in de dressuur en het springen.

Knock-out systeem

Het bijzondere aan deze wedstrijden is dat er op (voor de ruiters onbekende) paarden wordt gereden uit het organiserende land. Er wordt gewerkt volgens een knock-out systeem waarbij het niveau toeneemt in elke ronde. De finales worden uiteindelijk op Prix St. Georges-niveau en ZZ-springen verreden.

De eerstvolgende Student Riders Nations Cup is van 7 tot 10 juli 2022 in Frankrijk.

Bron: Dutch Studentriders