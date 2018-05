Gouden KNHS-spelden voor Pieter Siemerink en Jan Rensen

“In de afgelopen jaren is Pieter van onschatbare waarde geweest voor ORUN. Vanuit zijn achtergrond als manegehouder, instructeur, examinator heeft hij een hele brede kijk op zaken. Pieter wordt geroemd om zijn nuchtere en praktijkgericht aanpak en denkt altijd constructief mee. Elke verandering is voor hem een kans om dingen te verbeteren. Het bestuur van de KNHS heeft dan ook met heel veel genoegen besloten om Pieter de gouden speld toe te kennen”, aldus de KNHS.

Jan Rensen

Jan Rensen is sinds 2012 betrokken bij de ORUN. Hij is instructeur en eigenaar van een kleinschalige dressuurstal. “Na een carrière in het bankwezen is hij een eigen adviesbureau gestart en is hij betrokken geweest bij talloze adviezen met betrekking tot de paardensport. Jan heeft de laatste jaren de voorzittersrol met verve vervuld. Hij is het gezicht geworden van ORUN en heeft de werkwijze geoptimaliseerd. Het bestuur van de KNHS heeft dan ook met veel genoegen besloten om Jan de gouden speld toe te kennen.”

Bron: KNHS