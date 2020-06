Gouden NK-merrie Kwidanta (28) overleden

Voormalig Nederlands kampioene springen Kwidanta van de Laarse Heide is afgelopen maandag op 28-jarige leeftijd overleden. De dochter van Quidam de Revel was tot haar dood in bezit van haar fokker Cees Zandbergen uit Zundert.

Oberlina-stam

In 2005 schreven Mathijs van Asten en Kwidanta in Mierlo de Nederlandse titel op hun naam. De combinatie was daarnaast internationaal succesvol op 1.60 m-niveau.

Cees Zandbergen fokte Kwidanta uit Ardanta, de Ramiro-dochter uit de Oberlina-stam van Queen of Diamonds.

“Ze was helemaal op”, vertelt Cees Zandbergen. “Ze kon niet meer overeind komen, dus moesten we haar wel in laten slapen. Ze had van mij nog wel 10 jaar langer mogen leven, maar 28 jaar is ook al een hele mooie leeftijd.”

Urn

“Kwidanta was een hele bijzondere merrie waar we veel plezier aan hebben beleefd. Zo’n speciale merrie laat je niet door de destructor ophalen. We laten haar cremeren, dan hebben we de urn als aandenken.”

Opvolging

Zandbergen heeft zeven embryo’s uit Kwidanta kunnen spoelen. “Maar zes ervan waren hengsten.”

Een Bustique-dochter van Kwidanta leverde acht uur na het overlijden van haar moeder een hengstveulen van Asca. “Van de Bustique hebben we alleen nog maar hengstveulens, dus we zitten dringend verlegen om opvolging”, aldus Cees Zandbergen.

