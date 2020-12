Grand Prix Sales houdt veiling van zeer exclusieve embryo’s

Grand Prix Sales introduceert een exclusieve embryoveiling. Het betreft 16 zeer speciaal gefokte embryo’s, die nauw verwant zijn aan medaille- en CSI5*-winnaars. De embryo’s zijn geselecteerd op basis van de resultaten en de kwaliteit van de nakomelingen van hun moeders.

‘Freak’ Garant

Uit vrijwel alle moeders zien we medaillewinnaars of CSI5* Grand Prix winnaars, goedgekeurde hengsten, succesvolle jonge paarden en/of veilingtoppers. Gecombineerd met hengsten die tot de wereldtop behoren, maakt de kwaliteit van de moederlijnen de Grand Prix Sales-veilingcollectie zeer interessant.

Beezie Madden’s Garant is een ‘freak’ en mogelijk één van de beste 9-jarigen in de wereld. Hij werd gefokt in Nederland bij de Gebr. Bosch. Garant won zijn eerste 1.60m-Grand Prix op achtjarige leeftijd en was eerder al wereldkampioen in Lanaken met Willem Greve. Zijn halfbroer Kick Start II vertoont dezelfde springkwaliteiten en is inmiddels verkocht aan Beezie en John Madden. In de veilingcollectie zit een halfbroer of halfzus van Garant.

Volle zus/broer van Jasmien vd Bisschop

Jasmien vd Bisschop en Daniel Deusser wonnen al meer dan 1,4 miljoen prijzengeld. Vele klasseringen en overwinningen, zoals de LGCT van Hamburg, de Nations Cup in Sopot, de GCL Play Off in Praag en Grimaud, staan al op hun naam.

Chacco Blue’s

Een must-have zijn de embryo’s van Chacco Blue. De één komt uit de volle zus van Valentina van ‘t Heike en de ander komt rechtstreeks uit de in Nederland gefokte Calanda Z, de moeder van Zambesi TN!

Narcotique, Carthina, Fragance en Usha



In de collectie zit ook een kleinzoon van Narcotique de Muze II, een Baloubet du Rouet uit de volle zus van Emerald, een volle broer van Vangog du Mas Garnier 1.65m uit de moederlijn van Fragance de Chalus en twee embryo’s van Heartbreaker en Casall Ask die rechtstreeks teruggaan op Usha van ’t Roosakker.

Vivaldi uit zus Rubin Royal en Romanov

Naast de veertien springgerichte embryo’s zijn ook twee dressuur-embryo’s toegevoegd. De Vivaldi komt uit de volle zus van de Grand Prix-hengsten Rubin Royal & Glock’s Romanov en de Kjento komt uit de zus van de OLD Premiehengst Sir Krack actief op Inter A/B/II niveau, de ZZL OLD gekeurde hengst Secret Service, de Prix St. Georg OLD gekeurde hengst Ampere’s Diamond en de Inter I-hengst Juwel Krack vh Klaverhof.

Online bieden op 14 December

Online bieden is mogelijk op 14 december van 10:00 uur t/m 20:00 uur. De veiling van het eerste embryo loopt af om 20:00 uur. Om online te kunnen bieden, moet u zich eerst registreren op de website: www.grandprixsales.nl. Telefonisch bieden is ook mogelijk.

Bron: Persbericht