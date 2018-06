Net als in de Grand Prix van donderdag was Cathrine Dufour in de Grand Prix Spécial ook meer dan één maatje te groot voor de concurrentie. Met Atterupgaards Cassidy behaalde ze 80,26% en daarmee lijkt de Deense titel haar niet meer te kunnen ontgaan. Daniel Bachmann Andersen was met vader en zoon goed in vorm en nam zowel de tweede als derde sterk in beslag.