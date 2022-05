Green Valley Estate en Frank Laenen uit elkaar

De Green Valley Estate in Deurne en Frank Laenen hebben besloten om per direct afscheid te nemen van elkaar. Laenen, die pas tien maanden was verbonden als managing director aan het hippisch centrum van de familie van den Eijnden, laat zelf weten dat een verschil van inzicht over de toekomst de reden is voor de beëindiging van de samenwerking. Frank Laenen was voorheen werkzaam als managing director bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

In gewone mensentaal betekenen de woorden van Laenen zoveel als dat hij plannen had waar de familie van den Eijnden zich economisch gezien niet in kon vinden en er zodoende een situatie was ontstaan waar een partij moest buigen.

Steken laten vallen

Het een en ander kan niet los worden gezien van het feit dat de eerste twee internationale wedstrijden allesbehalve een succes waren en waar economisch gezien een flinke buil geld is op toegelegd.

Aan de accommodatie lag het niet want die is door de eigenaren na de aankoop flink aangepakt met gloednieuwe all-weather pistes en verder alle faciliteiten die benodigd zijn om wedstrijden te organiseren.

De eerste wedstrijden

Het Nederlands Kampioenschap was de eerste grote wedstrijd die op het voormalig Hippisch Centrum gehouden werd. Dat was een groot succes met volle startlijsten. Maar dat is geen verdienste aangezien je diezelfde volle startlijsten ook zou krijgen als je de Kampioenschappen op een wei met dranghekken eromheen zou houden. Wat Laenen aantoonbaar te verwijten valt is dat hij een week na het NK gelijk twee opeenvolgende internationale wedstrijden organiseerde. Iemand met zijn ervaring had op z’n vingers kunnen natellen dat een week na het NK een week van rust is waar weinig Nederlanders te vinden zullen zijn op een internationale wedstrijd. Tel daarbij op dat ook de fout is gemaakt om maar één rankingproef per concours op te nemen in het programma.

Ranking proeven

Iemand die de geschiedenis van de springsport in Nederland een beetje kent weet dat dit zich al enkele jaren geleden heeft afgespeeld. De Peelbergen had een succesvolle periode achter de rug met vele honderden paarden per concours. Het had qua accommodatie veel te bieden dus op dat gebied viel er niet met ze te concurreren voor de andere concoursen. Wel op het gebied van prijzengeld zodoende besloten diverse organisaties om niet een maar twee rankingproeven uit te schrijven per concours. Dat werkte en al snel zag je een verschuiving van deelnemers van De Peelbergen, die vast bleef houden aan een rankingproef per CSI, naar de concoursen die er meerdere uitschreven.

Daarop ging De Peelbergen overstag en vanaf dat moment kwamen de deelnemers weer. Daar had Laenen lering uit moeten trekken en had moeten weten dat een concours in de huidige tijd waar ruiters per weekend aan -tig internationale wedstrijden mee kunnen doen kansoos is als het maar één rankingproef uitschrijft.

153 paarden

Het gevolg was dat er tijdens het eerste CSI in Deurne het schamele aantal van 153 paarden deelnam wat tot gevolg had dat er iedere dag diverse rubrieken verreden werden met tussen de tien en vijftien deelnemers.

Het moet een diepe teleurstelling zijn geweest voor de familie van de Eijnden dat wat een groot openingsfeest had moeten zijn in realiteit een wedstrijd was met minder deelnemers dan een gemiddelde trainingswedstrijd. Buiten de teleurstelling was er ook het gegeven dat er die eerste week veel geld bij moest aangezien een gemiddeld concours rond de 350 paarden nodig heeft om uit de kosten te komen.

270 paarden

Aan het tweede concours kwamen met 270 stuks meer paarden aan de start maar nog steeds niet genoeg om uit de kosten te zijn, laat staan er iets aan over te houden. Wat vooral te denken geeft is dat meer Nederlanders verkozen om aan andere wedstrijden deel te nemen dan dat er aan de wedstrijden in Deurne meededen.

Goodwill

De Green Valley Estate wordt door veel ruiters en amazones een warm hart toegedragen. Een plek met zoveel hippische geschiedenis is uniek in Nederland en het zou jammer zijn als dat wegens te weinig succes toch zou verdwijnen op den duur. Het is dan ook te hopen dat in Deurne iemand wordt aangetrokken die weet wat er speelt in de springwereld en daar qua organisatie van concoursen op in kan springen. In Deurne zijn alle ingrediënten aanwezig om een heerlijke cake te bakken maar dan is een goede bakker wel een vereiste.

Coronatijd

Wat ook een verkeerd beeld heeft gegeven met prognoses voor de toekomst zijn de bomvolle startlijsten van CSI wedstrijden tijdens de Coronatijd. Nationale concoursen mochten niet georganiseerd worden in Nederland dus deed men mee aan de enige optie die nog over was, de CSI’s. Maar nu die tijd achter de rug is kiest een groot deel van hen er weer voor om deel te nemen aan de wedstrijden die een paar tientjes aan inschrijfgeld kosten en geen 600 euro per paard die men nu kwijt is per CSI.