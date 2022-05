Gregory Whatelet wint 125.000 euro in Rolex Grand Prix van Windsor

Gregory Whatelet met Nevados S (v.Calvados Z) is de grote winnaar geworden van de Rolex GP van CSI5* Windsor. In de barrage rekende hij af met Max Kühner met Elektric Blue P (v.Eldorado vd Zeshoek) en Daniel Bluman met Ladriano Z (v.Lawito) die respectievelijk tweede en derde werden.

Henrik von Eckermann met King Edward (v.Edward 28), Harry Charles met Stardust (v.Chacco-Blue), Martin Fuchs met Leone Jei (v.Baltic VDL), Kent Farrington met Orafina (v.For Fashion) en Daniel Deusser met Bingo STE Hermelle (v.Number One d’Iso), het lukte geen van allen om foutloos te blijven in deze zware GP over een hoogte van 1.60m. Ze namen in de genoemde volgorde de plaatsen vier t/m zeven in beslag.

Barrage

Whatelet moest als eerste van start en zette direct een foutloze ronde neer in een uitdagende tijd van 34.79 seconden. Max Kühner deed wat hij kon maar een gigantische misser op de een na laatste oxer koste teveel tijd. Hoe dat paard het voor elkaar kreeg om op die hoogte met zo’n verkeerde afstand toch foutloos te blijven is bewonderenswaardig. Daniel Bluman ging zeer voortvarend van start en lag geheel op schema tot hij in de laatste lijn zijn rechterstijgbeugel verloor en hierdoor een fout kreeg op de laatste hindernis. Zijn tijd was 35.23 seconden en waarschijlijk zou het toch niet genoeg zijn geweest voor de winst.

