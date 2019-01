Gretige Gullit HBC weer op stoom: VHO Trofee in the pocket

Het leek even op de Wereldbekerwedstrijd vorige in Amsterdam: snel, sneller, snelst. Dat had betekend dat laatste starter Jur Vrieling en Freeman VDL met de eer zouden gaan strijken. Jur gaf alles, maar het racende springpaard Gullit HBC kon hij niet voor blijven.

Dat het zelfs met zes deelnemers spannend kan worden, werd vanavond bewezen. Vijf van de zes bleven foutloos, waarna de barragestrijd losbarstte. Als eerste starter begon Pieter Keunen met Berlin-zoon Gaspahr nog vrij rustig, wat resulteerde in een tijd van 37,79 sec. Albert Zoer zette een tandje bij en finishte met Florian (Zirocco Blue x Cardento) in 35,76. Willem Greve snoepte daar met de wederom geweldig springende Grandorado TN vakkundig bijna een seconde af: 34,96 sec. En toen kwam Gullit HBC met Monique van den Broek.

Paradepaardje

Net als vorig jaar in de klasse Z leek de door Hans de Roover gefokte Gullit HBC maar één doel te hebben: de snelste tijd neerzetten. Bij voorbaat leek het onmogelijk om daar onder te komen, maar Jur Vrieling liet zich niet uit het veld slaan. Met Freeman VDL haalde hij het onderste uit de kan, maar liep daarbij twee balken op. Net als vorig jaar in de klasse Z mocht Gullit HBC de beker in ontvangst nemen. Fokker Hans de Roover: “Toen Gullit bij haar kwam, dacht Monique: wat moet ik daarmee? Nu is hij het paradepaardje van stal. Dat paard is zó fijn in de omgang!”

