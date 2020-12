Grodino-dochter met 27.000 euro prijstopper HSH Auction

Er staan dit jaar vele online veilingen op het programma en gisteren liep er weer één af. De HSH Auction van Aniek Diks, Sjors van Oorschot, Jesse Cranen en Annelou de Man bestaat nu al een aantal jaar en dit jaar moest noodgedwongen gekozen worden voor een online veiling. In de veiling werden in totaal 24 paarden verkocht waarvan de vierjarige Grodino-dochter Lily Blue (mv. Zirocco Blue) met 27.000 euro het duurste paard werd. De merrie viel in Britse handen.