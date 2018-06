Groen licht voor stamceltherapie tegen artrose

“Arti-Cell Forte is in de Europese Unie het eerste diergeneesmiddel op basis van stamcellen dat een positief advies krijgt”, zegt Jan Spaas tegen nieuwsblad.be. “We moesten er een jaar op wachten, maar nu is de kogel door de kerk. We moeten nu alleen nog het fiat krijgen van de Europese Commissie, maar dat is een formaliteit.”

Nog een bedrijf

Samen met GST wou ook een Spaanse firma een handelsvergunning verkrijgen voor een stamcelproduct, maar die aanvraag kreeg een negatief advies. Van Arti-Cell Forte is bewezen dat het bij paarden het kraakbeen van gewrichten beschermt en versterkt.

1,4 miljoen paarden

Alleen in Europa lijden 1,4 miljoen paarden aan artrose. “Die kunnen we dus met ons geneesmiddel helpen”, zegt Spaas. “Met een krachtige stamcel uit het bloed van een gezonde donor produceren we 40 miljard stamcellen, goed voor 20.000 behandelingen.”

1.000 euro

Eerder maakte Spaas bekend dat de behandeling rond de 1.000 euro zal gaan kosten.

Bron: Nieuwsblad.be