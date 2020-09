Grote brand bij HC Emmeloord, niemand gewond

Bij het Hippisch Centrum Emmeloord heeft maandagmiddag een uitslaande brand gewoed. Volgens de brandweer ging het om een loods met hooi die uitgebrand is. Er waren geen mensen of dieren in het gebouw aanwezig.

De brand werd kort na half twee ontdekt door een ambtenaar, die in de buurt bezig was met een legionella-controle bij een scoutinggebouw. Volgens het bericht op Omroep Flevoland zou de man knallen hebben gehoord, die waarschijnlijk ontploften door het vuur.

Brand meester

De brandweer rukte met meerdere wagens uit om de brand te bestrijden. Inmiddels het sein brand meester gegeven, maar er werd nog wel veel water op het hooi gegooid om te zorgen dat het vuur echt uit is. Later op de dag wordt alles nog uit elkaar getrokken om te kijken of er echt geen vuur meer is. De brandweer verwacht nog wel een paar uur daarmee bezig te zijn.

Het gebied is even afgesloten geweest, maar van asbest op grote schaal bleek al snel geen sprake te zijn.

Grote brand Emmeloord. Sein brandmeester is gegeven. Er is aangetroffen. Omvang asbest wordt nu onderzocht. pic.twitter.com/lrTeprM0Mb — Brandweer Flevoland (@brandweerflevo) September 28, 2020

Bron: Omroep Flevoland