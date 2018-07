Grote brand bij Zuchthof Moormann: ‘We kunnen nergens eten halen’

Het vuur is onder controle, maar het brand nog steeds. Zestig paarden, waaronder voornamelijk merries met veulens, drachtige merries en een aantal gepensioneerde paarden, konden bevrijdt worden en werden naar aangrenzende weilanden gebracht. Enkele hengsten op het bedrijf zijn ondergebracht bij Gestüt Sprehe en Stall Ramsbrock.

Geen mogelijkheid om voer te halen

De geredde paarden worden op het weiland gevoerd, maar de hele voervoorraad is afgebrand. Nina Hanke, partner van Frank Moormann, vertelt dat er al een groot aantal mensen hulp heeft aangeboden. “Daar zijn we oneindig dankbaar voor. Helaas zijn de meeste van onze voertuigen en machines ook verbrand. We kunnen dus nergens eten halen. Als er een kans is om het bij ons te brengen, zou dat geweldig zijn. We weten dat het veelgevraagd is.”

Bron: St. Georg