Guy Williams wint GP Villamoura met KWPN’er Cicero II

De Brit Guy Williams won op 1/100 seconden de 3* GP van Villamoura met KWPN-ruin Cicero II (v. Cicero Z van Paemel) van zijn landgenote Laura Renwick, die Arkuga (v. Arko III) onder het zadel had. Dik twee seconden later was de derde plaats voor László Tóth met Radihaza-Echo (v. Cero I).

De 13-jarige Cicero II is gefokt door B. Zuidema uit het Drentse Linde. Het paard was in 2015 en 2016 enige tijd onder Harrie Smolders te zien.

De enige Nederlandse starters in de Grand Prix van de vierde week van de Atlantic Tour in Villamoura waren Johnny Pals en Anouk de Ruijter. Zij zagen beiden balken vallen in de basisronde en mochten niet naar de barrage.

Uitslag

