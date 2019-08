Halve finale voor Harina Touch W en Dennis van den Brink: ‘Het liep allemaal’

Een dochter van de veel te vroeg overleden en extreem getalenteerde Grand Prix-hengst Untouched aan kop in de halve finale voor zevenjarigen: Harina Touch W (mv. Larino). Onder het zadel van Dennis van den Brink zette de merrie in de tweede fase het snelste foutloze resultaat neer. Samen met de foutloze rit van gisteren in het eerste onderdeel betekent dat de overwinning in de halve finale.

De tweede plek ging naar de ruin Haïro (Eldorado van de Zeshoek x Verdi) onder Mischa Everse. Ook op de derde plek een nakomeling van Eldorado van de Zeshoek: de merrie Habrina (mv. Phin Phin) gereden door Patrick van der Schans.

Voorzichtig en goed springen

“Het liep zoals we het graag gewild hadden”, vertelt Dennis van den Brink. “Gisteren sprong ze super en voelde ze hartstikke goed aan. Het liep allemaal mooi en we konden een fijne nulronde neerzetten. Vandaag waren er niet erg veel foutlozen, dus wilde ik in de tweede fase goed doorrijden. Zodat ik met een balkje nog bij de beste twintig zou zitten. Harina Touch bleef voorzichtig en goed springen, dat leverde ons de overwinning op. Ze is een heel snel paard met een mooie techniek en ze gaat mooi liggen tussen de hindernissen. Daarbij is het een super meewerkende merrie die heel fijn te rijden is en graag nul wil springen.”

Twintig door naar finale

De beste twintig zevenjarigen zijn geplaatst voor de finale. Daaronder de KWPN-hengsten Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) onder Willem Greve en Highlander (Numero Uno x Vingino) onder Gerd Jan Horsmans.

De finale voor zevenjarigen wordt morgen vanaf 17:00 uur verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN