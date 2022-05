Helgstrand verkoopt zilverenmedaillewinnaar Danciero aan Anna Kasprzak

Recent maakte Helgstrand al bekend dat de focus met de 6-jarige Danciero (v. Dancier) meer op de sport zou komen te liggen. Nu maken ze bekend dat de hengst is verkocht aan Future Dressage en dat niemand minder dan Anna Kasprzak de teugels overneemt van Eva Möller, die zeer succesvol was met de jonge hengst.

In 2021 nam het duo nog twee zilveren medailles mee naar huis: een op de Wereldkampioenschappen jonge paarden en een op het daaropvolgende Bundeschampionate. Bovendien wonnen ze maar liefst drie jaar op rij het Hannoveraans kampioenschap en werd de hengst ondanks zijn jonge leeftijd benoemd tot Westfaals Kampioen.

Kracht en gevoel

Anna Kasprzak laat weten al langere tijd op zoek te zijn naar een nieuw paard toen Andreas aan Danciero dacht. ‘’Naast zijn indrukwekkende gangen heeft hij een geweldige instelling en rijdbaarheid en ook nog eens een mooie uitstraling. Hij heeft de perfecte combinatie van kracht en gevoel’’- twee succescriteria die volgens Anna belangrijk zijn om ver te komen in de sport.

Beschikbaar voor de fokkerij

‘’Mijn focus zal natuurlijk liggen op zijn verdere opleiding maar we willen ook dat hij beschikbaar blijft voor de fokkerij en zijn fantastische kwaliteiten doorgeeft.’’ Anna Kasprzak hoopt zich met de hengst te kwalificeren voor het WK jonge paarden in september. Danciero blijft via Helgstrand beschikbaar middels diepvriessperma en een paar maanden per jaar middels vers sperma.

Bron: Helgstranddressage