Hengsten maken reclame voor Borculo op KWPN eerste bezichtiging

Van 26 november tot en met 10 december stond het KWPN-centrum in Ermelo in het teken van de eerste bezichtiging. De ‘Borculo’-hengsten deden goede zaken. Maar liefst elf hengsten wisten de jury te overtuigen en kregen een ticket naar de tweede bezichtiging. Een uitzonderlijk hoog aantal dat de kwaliteit van de Borculo-paarden nog maar een keer aanduidt.

In 2018 waren Nol Gerritsen, Eugène Reesink, Pieter Jan Berkers en Floris van Leuken onderweg om de beste veulens te selecteren voor de eliteveiling. Het gemiddelde van de geveilde veulens kwam neer op 11.490 euro en daarmee waren de eerste (hoge) verwachtingen geschept. Er werd dat jaar veel verkocht naar het buitenland, maar toch konden een aantal Nederlandse kopers ook hun slag slaan op de veiling. Een aantal van de veulenkopers van 2018 stelde hun hengsten voor op de eerste bezichtiging. Een recordaantal van elf hengsten kreeg een aanwijzing voor de tweede bezichtiging.

Correctheid

‘’Dit is mooie reclame voor de veiling! Er zijn vijf Borculo-springhengsten aangemeld voor de hengstenkeuring en maar liefst vier mogen een ronde verder. Dat is een compliment aan de correctheid en de commerciële bloedvoering. We selecteren ieder jaar heel streng op correctheid en het is een feit dat de keuringscommissie van het KWPN dat ook doet. Dat vier hengsten zich nog een keer mogen bewijzen, is een bevestiging van de kwaliteit van de paarden. Uiteindelijk moeten de hengsten zich gaan bewijzen in de sport maar het is mooi dat de eigenaren ze nu al de kans geven om van zich te laten horen. ‘’

Atleet

Fokker Jos Swinkels zag in Nashville als veulen ook al potentie: ‘’Nashville (v. Quabri de L’isle) was als veulen al opvallend. Een echte atleet met een heel fijn karakter. Ik herinner me nog dat hij in de wei met alle gemak achtjes aan het galoppeerde was en daarbij changeerde hij van nature al heel gemakkelijk. Dat gemak heeft hij nog steeds en liet hij ook zien tijdens de eerste bezichtiging. Ik heb ook nog contact met de eigenaar, het is leuk om je fokproduct op deze manier te blijven volgen. ‘’

Commercieel veulen

Rom Vermunt zag in 2018 Next Romancier (v. Fürst Romancier) in de baan verschijnen: ‘’Een veulen met heel veel uitstraling en een goede manier van bewegen. Hij was wat jong, waardoor hij kleiner was dan de rest. Maar ik zag meteen in hem een heel commercieel veulen. Hij is gefokt uit een ‘vrije’ bloedvoering en kon echt heel goed lopen. Niet onbelangrijk was zijn moeder, dat was ook echt een mooi type met veel beweging. Voor mij alle redenen om Next Romancier aan te schaffen. Ik breng alleen hengsten voor waar ik hoge verwachtingen van heb en waarvan ik denk dat ze echt kans maken als hengst. In mijn ogen heeft deze Next Romancier dat echt. Met zijn expressieve manier van lopen, lage verwantschap en topkarakter is het echt een paard voor de toekomst. ‘’

Blauwdruk

Ook Gabrielle Röst kon zich nog heel goed herinneren waarom ze samen met haar man Louis Netallic kocht. “We stonden aan de ring toen hij kwam aanlopen, ik zei meteen tegen Louis dat ik het een lekker veulen vond. Na drie drafpassen waren we overtuigd. Hij had veel uitstraling, beschikte over veel souplesse en had drie hele goede gangen. Daarna pas zagen we zijn afstamming,’’ grinnikt Gabrielle. “De combinatie Franklin x Jazz zou niet meteen onze eerste keuze zijn, omdat beide hengsten bekend staan om het scherpe karakter. Maar we waren zo overtuigd van het veulen dat we hem zonder twijfel kochten.”

Net zo enthousiast

“De fokker ging zo fijn met hem om dat Netallic vanaf dag 1 al een veulen, en inmiddels, paard is met een super goed karakter. Precies waar wij van houden: makkelijk, meewerkend en scherp in de goede zin van het woord. Tim en Nel Coomans zijn nu mede-eigenaar en zij hebben hem ook klaargemaakt voor de hengstenkeuring. De uitstraling, souplesse en beweging die we destijds in hem zagen heeft hij als 2,5-jarige hengst nog steeds. Als veulen was hij echt een blauwdruk van hoe hij nu is geworden, exact hetzelfde. Tim en Nel zijn net zo enthousiast over hem als ons en we zijn dan ook benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen met Netallic!”

Bekijk alle foto’s van de doorverwezen hengsten.

Fokkers en eigenaren hengsten:

Nashville – Quabri de L’isle x Koriander Fokker Jos Swinkels Eigenaar R. van de Beld Nordwaard – Zonik x Florencio Fokker Luuk van Rijn Eigenaar Stal Leeuwenhof Nashville LMD – Desperados x Westpoint Fokker L. Martens Eigenaar Reesink Horses Netallic- Franklin x Jazz Fokker T. Tolner Eigenaar Tim Coomans en Louis en Gabriëlle Röst Next Romancier – Fürst Romancier x San Amour Fokker J. en H. Huis Eigenaar Rom Vermunt Naranza – Ferguson x Jazz Fokker J. Gremmen Eigenaar Albert Drost Nero – In Style x Oscar Fokker T. Hassink Eigenaar Reesink Horses Navarro – Glock’s Toto Jr. x Flemmingh Fokker M. Glaser Eigenaar Dutch Spirit Horses Sirocco Optimus – Nixon van ’t Meulenhof x Quick Star Fokker Optimus Agro Eigenaar M. Blom Dubai – Diamant de Semilly x Tangelo van de Zuuthoeve Fokker Marcel Borger Eigenaar C. Overmaat en A. Postma Number One – Diamant de Semilly x Heartbreaker Fokker G. van de Winkel Eigenaar: Sjaak Sleiderink, Bas Westerhof & Harry Kuipers

Bron: Persbericht