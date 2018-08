Twee fokmerries in online veulenveiling

Nieuw deze veiling zijn twee merries, waarvan beide veulens eveneens in de collectie zijn opgenomen. Het gaat hier om de moeder van Nachinte P. (Quasimodo vd Molendreef x Chin Chin) en Nirsinaa (Zirocco VDL x Modesto). De Chin Chin-merrie Byazinthe is in het bezit van het sterpredicaat en is een halfzus van het internationale 1.45m-paard Dannemarit P (v.Silverstone) en het internationale springpaard What’s Up (v.Pacific). Modesto-dochter Champion du Sinaa wordt ook geveild, deze merrie heeft zelf 1.35m gesprongen en is dus in het bezit van het sportpredicaat, daarnaast is ze elite en heeft ze als jong paard de IBOP gelopen waar bij ze 8’en scoorde voor galop, reflexen en instelling. Daarnaast is ze een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Sietse (v.Monaco) en verwant aan diverse internationale 1.30m-paarden.

Bron: KWPN/Paardenkrant-Horses.nl