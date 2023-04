Hengstenshow De Watermolen op 25 april – Ad

Er is enige verwarring ontstaan over de datum van de hengstenshow van dekstation De Watermolen. Wie voor morgen een reisje naar deze fraaie plek in het buitengebied van Haaksbergen op het programma had staan, moet andere plannen maken. En de 25-ste april in zijn agenda zetten. Want dan vindt vanaf 18.00 uur de hengstenshow bij Jan en Anneke Greve plaats.