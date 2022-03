Hengstenshow Gestüt Sprehe: vrijdagavond 18 maart

Een onmisbare schakel in uw hengstenkeuze: een bezoek aan de hengstenshow van Gestüt Sprehe! Aanstaande vrijdagavond vanaf 19.00 uur laat het dekstation speciaal aan Nederlandse fokkers zien wat het in huis heeft; in Exloo!

Wat denkt u bijvoorbeeld van de inmiddels negenjarige Grand Prix-hengt De Niro Gold (De Niro x Florencio I)? In 2016 eindigde hij zijn veertiendagentest in Neustadt/Dosse met topscores en zowel in 2017 als in 2018 legde hij uitstekende sporttesten af ​​met hoge scores voor alle onderdelen. In 2017 presenteerde hij zijn eerste jaargang en die liet een geweldige indruk achter. Grootramig, een goed ritme en veel draagkracht kenmerken zijn nakomelingen zonder uitzondering. Vanwege de duidelijk positieve staat van dienst in sport en fokkerij werd De Niro Gold door het Oldenburger Verband uitgeroepen tot hoofdpremiewinnaar.

Springgeweld: KM Chalcedon

Voor de springfokkers is KM Chalcedon (Calido I x Raphael) een reden om in de auto te stappen. De hengst die onder Jur Vrieling op het hoogste niveau presteerde is bergopwaarts gebouwd en heeft een geweldige uitstraling. KM Chalcedon beweegt voor een springpaard buitengewoon goed; zijn galop is een belevenis. Daarbij laat hij zich heel fijn rijden en is zijn instelling fenomenaal. De schimmelhengst werd seriewinnaar in de springrubrieken voor jonge paarden, sprong tweemaal in de finale van het Bundeschampionat in Warendorf en verliet op zevenjarige leeftijd zijn Zuid-Duitse thuisland voor Nederland. De eerste internationale successen kwamen met Amber Meijer en de sportieve doorbraak volgde in 2018 met Jur Vrieling. In hun eerste seizoen samen wisten ze zichzelf op de wereldranglijst te plaatsen. Op het hoogtepunt van zijn carrière werd KM Chalcedon regelmatig geplaatst in het 1,60 m. en hij vierde successen in de Global Champions Tour op vijfsterrenniveau. In het najaar van 2021 wist hij de Grand Prix van Oldenburg te winnen. Tot nu toe zijn er slechts enkele nakomelingen van deze waardevolle hengst uit de jaargangen 2020 en 2021.

Mis het niet

Dit zijn slechts twee van de vele interessante hengsten die Gestüt Sprehe aan de fokkers zal presenteren. Ook hengsten Stakkato Gold (Stakkato x Werther), zijn driejarige zoon Salah (mv. A la Carte NRW) die imponeerde bij het vrijspringen, Millennium (Easy Game x E.H. Revel) en Game Boy (Glamourdale x De Niro) zijn absoluut de moeite waard. Daarnaast zullen er een aantal jonge springtalenten getooond worden, waaronder Hickstead White.

Kortom: mis het niet! Vrijdagavond, 19.00 uur, Hippisch Centrum Exloo. Toegang gratis.