Henriette Andersen’s toppaard Louis D’Or overleden

De DWB'er Louis D'Or (v. Heslegards Louis) is op 23-jarige leeftijd overleden. De bruine ruin was jaren lang op het hoogste niveau actief. Het paard werd uitgebracht door de Britse Henriette Andersen. Louis D'or was 12 jaar de trouwe partner van Andersen. In 2002 behaalde de combinatie hun eerste nationale titel door de Elementary Open in Stoneleigh op hun naam te schrijven. De amazone bracht de ruin voor het laatst uit op een internationale wedstrijd in Barcelona in maart 2014.

In de tussenliggende jaren behaalden het paar vele successen in binnen- en buitenland. Ze namen van 2009 tot en met 2011 aan de wereldbekerkwalificatie in Londen deel. Daar behaalde ze de negende, zesde en twaalfde plaats in de Grand Prix.

‘Het klikte meteen tussen ons’

Louis D’Or werd als 3-jarige gekocht door Henriette’s vriendin Paula Potter. “Ik was op zoek naar een paard ter vervanging van een paard dat ik zojuist had verloren. Louis was bij Henriette en haar man Ulrik en ze zeiden dat ik naar hem moest komen kijken. Hij was klein en harig en was niet het paard dat ik zocht. Maar hij had een heel fijn temperament en het klikte meteen tussen ons. Ik reed hem in 2001 als 4-jarige en Henriette nam hem eind 2002 over.”

Debuut

In 2006 maakte de bruine ruin zijn internationale Lichte Tour-debuut. De combinatie presteerde constant en liet steeds goede resultaten zien op dit niveau. In juli 2007 maakten ze hun internationale Grand Prix-debuut op de CDI3*-wedstrijd in Hartpury. Het paar eindigde op de vierde plaats in de kür op muziek.

Hoogtepunt

De CDI4*-wedstrijd in Hagen in 2011 was het hoogtepunt in de carrière van Andersen. ”Dat was één van de grootste wedstrijden voor mij. Ik had nog nooit in Hagen gestart. De beste ruiters en amazones ter wereld rijden daar. Mijn paard gaf gewoon alles. We bereikten zelfs de Special. Ik had niet trotser op hem kunnen zijn.”

Fans

Potter: ”Gedurende zijn hele wedstrijdcarrière, van jonge paarden rubrieken tot wedstrijden op het hoogste niveau, trok de bruine ruin een legioen fans aan. Hij deed dat met zijn talent en opvallende uiterlijk, maar ook met zijn charme.”

Hart van goud

Andersen: ”Louis had een hart van goud en het meest verbazingwekkende temperament. Hij wilde altijd proberen het te begrijpen. Hij is nooit gekocht als een potentieel Grand Prix-paard. Op zes- of zevenjarige leeftijd begon hij te spelen met de oefeningen en toen begon het ergens op te lijken. Als jong paard was Louis een beetje lui. Hoe moeilijker de oefeningen werden, hoe scherper hij werd. Op de laatste dag van een concours, zelfs als zijn lichaam een ​​beetje moe was, was hij nog steeds vol enthousiasme en liet hij zich van zijn beste kant zien.”

Geweldige tijden onthouden en koesteren

Andersen schreef op Facebook: ”Het verlies van een zeer bijzonder paard heeft mijn hart gebroken. Bedankt voor alles Louis. Ik zal alle geweldige tijden die we samen hebben gehad voor altijd onthouden en koesteren.”

