‘Herning’ gaat niet in op verzoek Deense premier om show te staken

De organisatie van de DWB-hengstenkeuring en het internationale dressuur- en springconcours in Herning legt het verzoek van de Deense premier Mette Frederiksen om het mega-evenement in het Messecenter in Herning te staken naast zich neer. Dat verzoek ligt er in verband met het coronavirus.

De premier had eerder vandaag een algemene oproep gedaan aan alle organisatoren van evenementen met 1000 of meer bezoekers om het evenement niet door te laten gaan in verband met het coronavirus. Reeds lopende publieke bijeenkomsten zouden maar beter kunnen worden gestaakt. De organisatie van de DWB Hengstenkeuring, waar gelijktijdig een grote beurs en een internationaal concours plaatsvinden en waar tienduizenden mensen komen dit weekend, negeren dat advies.

Vreemd

“Het was een verzoek, niet een gebod”, zegt perschef Britt Carlsen. “We hebben het besproken, maar vonden het vreemd om de rest van dit evenement af te gelasten terwijl we hier al sinds afgelopen dinsdag met duizenden mensen bij elkaar zijn. Totdat er een gebod komt om het evenement te staken gaan we gewoon door.”

Bron: Horses.nl