Hesselhøj Donkey Boy wint nationaal Inter II-debuut

De reservekampioen van het WK Jonge Dressuurpaarden 2019, Hesselhøj Donkey Boy (Dancing Hit x Milan), maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Intermédiaire II. Dit was tevens zijn eerste wedstrijd met amazone Anne-Mette Strandby Hansen. Zij stuurde de Deense premiehengst naar een score van 77%.

Hesselhøj Donkey Boy kwam in 2020 bij Andreas Helgstrand op stal en daar nam Betina Jæger Jensen de verdere opleiding van de hengst voor haar rekening. In verband met een operatie nam collega Anne-Mette Strandby Hansen de teugels van de hengst afgelopen najaar over. Strandby Hansen is hem echter tot op de dag van vandaag blijven rijden en debuteerde afgelopen weekend met succes.

Glansrijke carrière

Voor Donkey Boy bij Helgstrand op stal kwam, kende hij een buitengewoon succesvolle carrière met Jan Møller Christensen. Hij won op zowel vier-, vijf-, zes- als zevenjarige leeftijd het Deens kampioenschap, won in 2017 brons op het WK bij de vijfjarigen, werd het jaar daarop vijfde in de finale voor zesjarigen en voegde daar op zevenjarige leeftijd zilver bij aan toe. Met Møller Christensen liep hij in in maart 2020 zijn laatste wedstrijd. Op CDI3* Herning won hij toen zowel de Prix St. Georges als de Inter I.

Bron: Ridehesten/Horses.nl