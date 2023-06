Het nut van een goede sportbh tijdens het paardrijden

Paardrijden is een fantastische sport waarbij we genieten van de band tussen mens en paard. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook een intense sport die aanzienlijke fysieke inspanning vereist. De bewegingen van het paard kunnen je lichaam behoorlijk door elkaar schudden, vooral je borsten. Daarom zou je altijd een goede sportbh moeten dragen. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van een goede bh en geven we je handige tips voor het kiezen van de juiste bh.

De manegebond meldt overigens het volgende op haar website over het dragen van een sportbh: “Is het niet een beetje gek dat niet alle amazones (welke cupmaat ze ook hebben) een sportbh dragen?” Je hoort vaak ‘te duur’, ‘het zit niet lekker’ of ‘dat heb ik met mijn maat niet nodig’. Bijzonder, want wat is duur? Voor laarzen mag gerust een paar honderd euro worden betaald, maar blijkbaar is 60 euro voor een sportbh heel veel. Nadat uit een onderzoek bleek dat 40 procent van de amazones last heeft van pijnlijke borsten tijdens het rijden, is er een bh-advies/richtlijn gemaakt.

Specialiste

De Britse Equstrian Trade Association (BETA) maakte samen met de British Equestrian Federation deze ‘Horse Rider’s Guide to Bras’. Het is gebaseerd op een grootschalig onderzoek door Dr. Jenny Burbage, een biomechanical specialiste van de University of Portsmouth en Lorna Cameron van het Sparsholt College.

Ongeveer 900.000 Britse amazones rijden zeker één keer per week en velen van hen zouden op een bepaald moment pijn kunnen gaan krijgen. Van de ondervraagde 1.324 amazones zou 40% pijn ervaren tijdens het paardrijden, dat te maken heeft met de cupmaat. Ook kwam uit het onderzoek dat minder dan 35% van de vrouwen een sportbh draagt en ten minste één pijn-in-de-borst klacht werd besproken door 59% van de vrouwen die aan het onderzoek meededen. Het doorzitten in de draf was meestal het pijnlijkst en 21% van de vrouwen gaf aan dat ze daarbij last hebben.

Waar moet je dan aan denken bij de aanschaf van een goede sportbh?

Het allerbelangrijkste is begrijpen dat een goede sportbh ook wel iets mag kosten. De sportbh is een onderdeel van een hele paardrij-outfit en dat wordt weleens vergeten. In onze beleving is het haast hetzelfde als een nieuwbouwwoning kopen en het laatste beetje geld aan de tuin besteden. Laten we wel wezen: vanaf mei t/m oktober brengen we onwijs veel tijd door in de tuin. Het is toch doodzonde als je het dan niet netjes afmaakt, je hebt er uiteindelijk heel veel plezier van. Hieronder een aantal tips om tot de juiste keuze te komen.

Comfort is van groot belang

Comfort: iets dat we altijd en overal willen, dus ook tijdens het paardrijden. Je draagt de sportbh gedurende lange tijd, zowel tijdens het rijden als wanneer je voor je paard zorgt. Het is heel vervelend als een bh knelt, schuurt of je op een andere manier ongemak bezorgt. Daarom is het superbelangrijk om voor een goede sportbh te kiezen. bijvoorbeeld van het merk Panache, Freya, Shock Absorber of een Anita sport beha.

De juiste cupmaat

Als je een kleinere cupmaat hebt, is het slim om een bh te kiezen die heel elastisch is. Die geeft een fijn gevoel van compressie en zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Voor vrouwen met een grotere cupmaat is het advies om een bh te kiezen die gemaakt is van stevig materiaal. Dit geeft extra ondersteuning en voorkomt dat je borsten ongewenst gaan stuiteren. Een goede sportbh moet ervoor zorgen dat je borsten stevig op hun plek blijven, zodat je je volledig kunt focussen op het rijden en niet afgeleid wordt door ongemakkelijke bewegingen.

Investeer in een goede sportbh

Het is de moeite waard om te investeren in een goede sportbh die specifiek ontworpen is om de klappen van het paardrijden op te vangen. Een kwaliteitsbh is duurzamer en gaat langer mee, wat betekent dat je er langer plezier van zult hebben. Kies voor een bh van hoogwaardige materialen die zorgen voor een goede ondersteuning en ademend vermogen. Dit helpt om zweet en vocht af te voeren, waardoor je comfortabel blijft, zelfs tijdens lange ritten. De populairste merken van een sportbh zijn: Panache, Anita active, Freya, Wacoal of Shock Absorber.

Let op de afwerking

Let ook op de afwerking van de bh. Kies een bh met zo min mogelijk naden, zodat je geen last hebt van schuren, knellen of snijden. Als de naden van de bh tegen je huid schuren, kan dat heel vervelend zijn en zelfs irritaties veroorzaken. Een bh zonder naden is daarom perfect voor het paardrijden. Die zorgt voor een glad en zacht oppervlak waar geen wrijving ontstaat.

.

Wij vroegen Sportbh.nl om de best verkochte sportbh

Op sportbh.nl vind je verschillende modellen sportbh. Er is voor elke cupmaat een goede sportbh te krijgen. Elk merk heeft zijn voor- en uiteraard ook zijn nadelen. Voor paardrijden wordt na navraag vanuit sportbh.nl eigenlijk altijd voor een panache sport bh gekozen. Deze zijn fantastisch qua comfort, hebben zachte banden die over de schouder gaan en zijn ook op de rug nog extra vast te maken om de bounce van de borsten te verminderen. Mocht je voor een beugel BH kiezen dan zijn ook de beugels netjes afgewerkt met zacht materiaal waardoor de bh fantastisch zit.