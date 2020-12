Vorsselmans groom komt op voor ‘haar’ amazone: ‘Denk na voor je iets verstuurt’

Afgelopen zaterdag verloor Annelies Vorsselmans Firkov du Rouet (v.Baloubet du Rouet) door een vreselijk ongeluk op CSI Riesenbeck. Vorsselmans’ groom Suzanne van Sinten meldde zich bij Horses.nl om voor ‘haar’ amazone op te komen, die sinds het ongeluk – naast alle lieve berichten – ook haatberichten ontvangt. Van Sinten roept een ieder op na te denken alvorens er nare berichten worden gestuurd naar mensen die het al moeilijk genoeg hebben.

“Ik ben Suzanne en ik ben de groom van Annelies Vorsselmans en ik zorg al lange tijd voor Annelies haar paarden en daarmee had ik ook de zorg voor Firkov.”

Ongelukkig ongeluk

“Wat er zaterdag is gebeurd, was echt een heel erg ongelukkig ongeluk, maar nog steeds een ongeluk waar niemand iets aan kon doen. Firkov kwam verkeerd terecht en ondertussen weten we allemaal wat de uitkomst daarvan is geweest.”

Lieve berichten

De groom van Vorsselmans vertelt dat ze talloze lieve berichten hebben gehad en dat ze daar iedereen voor willen bedanken. Echter ontvangt Vorsselmans sinds het ongeluk persoonlijk ook veel haatberichten. Van Sinten reageert: “Dat is iets wat ik niet begrijp en weiger te laten gaan zonder voor haar op te komen. Het is vreselijk wat er is gebeurd, laten we dat voorop stellen, maar uiteindelijk was het een ongeluk.”

“Mensen zien alleen wat er gebeurt in de ring via ClipMyHorse. Daarmee vinden sommigen het blijkbaar al genoeg om een mening te vormen over hoe wij met onze paarden om gaan,” zegt van Sinten en legt vervolgens uit hoe ze met de paarden omgaan.

‘Hun geluk is het allerbelangrijkste’

“Annelies en ik hebben altijd al onze paarden op nummer één staan en hun geluk is voor ons het aller belangrijkste. Wij doen ons uiterste best om met alles wat we kunnen onze paarden te voorzien van een goed leven. Dat houdt in dat hij (Firkov du Rouet) thuis zoveel mogelijk in de wei kwam, hij regelmatig in het bos gereden werd en dat hij getraind werd op een manier die hem het beste paste.”

‘Een ongelukkig ongeluk’

Van Sinten sluit af met het volgende: “Ik begrijp dat er mensen zijn die onze sport niet kunnen waarderen en dat is prima. Daarmee is het nog steeds absoluut niet nodig om haatdragende berichten naar Annelies te versturen. Het blijft immers een ongelukkig ongeluk en het is voor ons allebei op het moment emotioneel heel zwaar. Graag zou ik iedereen willen vragen om eens na te denken voordat je iets verstuurd. Wij hebben tijd nodig om dit te verwerken.”

Lees ook:

Bron: Horses.nl