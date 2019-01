High Shutterfly en Haynes GH winnaars HC klasse Z

Met dertig plaatsingspunten was de competitiewinst niet binnen bereik. Maar met een snelle rit (31,89) stelde Lennard de Boer de dagwinst wél veilig, met de geweldig springende Sir Shutterfly-zoon High Shutterfly.

Het ging niet bij alle combinaties vanzelf in deze rubriek. Chapeau TN liet het even afweten, Herakles begon super maar had een onverwachte weigering op de eerste barragehindernis en ook competitietopper Haynes GH had een storing die resulteerde in een weigering in de dubbel.

Competitiewinst

Haynes GH (Carambole x Stakkato) had genoeg punten om ondanks de storing vandaag de competitiewinst op zijn naam te schrijven. Steven Veldhuis mocht dus de beker in ontvangst nemen, samen met de eigenaren van de hengst: vader en zoon Greve en Arie Hoogendoorn.

