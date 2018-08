Hinke van der Werf finisht Mongol Derby

De Mongol Derby is de langste en zwaarste paardenrace ter wereld. Een internationaal deelnemersveld heeft tien dagen de tijd om 1000km af te leggen op semi-wilde Mongoolse paarden. De Mongol Derby is de Dakar-rally onder de endurancewedstrijden. Om de 30 à 35km wisselen de ruiters van paard, nadat hun ‘oude’ paard fit is bevonden door lokale en FEI dierenartsen. Met maximaal 5kg aan bagage en al navigerend op GPS moeten de ruiters zien te overleven op de steppe, waarbij ze de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf én de paarden.

Devan Horn maakt fouten

Nadat de start van de race door technische problemen één dag was uitgesteld, konden de ruiters op donderdag 9 augustus van start. Drievoudig derbyruiter Devan Horn uit Texas was lang aan de leiding maar maakte een aantal kostbare fouten. Hierdoor kwam het duo Neasham en Corboy op kop te rijden. Aan het begin van de zevende rijdag kwamen zij als team over de finish.

Duo Neasham en Corboy

Normaliter hebben ruiters een jaar nodig om zich voor te bereiden op deze loodzware race, maar Corboy wist pas drie weken voor de start dat hij mee zou doen. Hij nam namelijk de startplaats over van een ander, die vlak voor de race zijn been brak. Zonder vetpenalties (een tijdstraf van een of meerdere uren die je opgelegd wanneer je paard niet snel genoeg hersteld) wist het duo te overwinning te behalen. Hun tactiek was om vijf kilometer voor het horsestation de paarden rustig te laten draven en de laatste kilometer naast de paarden te wandelen. Terwijl Corboy de zadels droeg, gooide Neasham de laatste resten water uit hun camelbaks.

Hinke van der Werf

De Nederlandse Hinke van der Werf zette ook een uitzonderlijk prestatie neer. De van huis uit dressuuramazone wist de paarden zó goed te rijden dat zij uiteindelijk beloond werd met de prijs voor ‘best horsemanship’, vergelijkbaar met de ‘best condition’-prijs uit de endurancesport. Deze prijs is voor de ruiter die het paarden zo fit mogelijk terugbracht naar de horsestations en is misschien wel de mooiste prijs die je als ruiter kunt krijgen.

Rouke Bloemsma geeft op

Van der Werf finishte, net als de winnaars, op de zevende dag en kwam als zevende ruiter over de finish. Vrijwel 80% van de 1000km reed zij solo. De andere Nederlandse deelneemster, Rouke Bloemsma, gaf halverwege de race op en reed met enkele andere deelnemers per auto naar de finish.

‘To finish is to win’

Hoewel de Mongol Derby een race is, valt er niets te winnen, behalve eeuwige roem. Chris Berkers, finisher van de Mongol Derby in 2014, zegt over de race: “Geen enkele prestatie is bij een race als deze minder waard. Iedere ruiter zal zijn eigen verhalen hebben en zijn eigen avonturen hebben beleefd. Wat je op de steppe beleeft is zo intens dat het lastig uit te leggen blijft voor mensen die er niet bij zijn geweest. Het rijden van de Mongol Derby brengt je terug naar je eigen overlevingskracht en voor velen wordt het een kern van het bestaan. Rijden op de steppe, in aanraking komen met de cultuur van een nomadisch volk en de kans krijg hun pure en sterke paarden te rijden. Precies dát is waar het bij de Mongol Derby om draait, “To finish is to win”.”

