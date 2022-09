HIP Awards voor Stal Geere-Stein en Roos Dyson

Afgelopen weekend werden op de 19e editie van Horse Event in Vijfhuizen de winnaars van de ondernemersprijs en van de verkiezing Hippische Docent/Instructeur van het Jaar bekend gemaakt. Pensionstal & Stoeterij Geere-Stein kreeg op de Hippische Ondernemer Dag de ondernemersprijs uitgereikt en Roos Dyson werd op het KNHS Instructeurscongres benoemd tot winnaar van de verkiezing Hippische Docent/Instructeur van het Jaar.

Op het ondernemerscongres, met meer dan 550 aanwezigen, werd onder leiding van dagvoorzitter en toponderneemster Annemarie van Gaal de HIP award voor de verkiezing Hippische Ondernemer van het Jaar uitgereikt aan Matthijs Maat en zijn vrouw. Pensionstal & Stoeterij Geere-Stein in Doorn heeft naast de pensionstal ook een kleine, succesvolle fokkerij en een paardenrevalidatiecentrum. Een prachtig bedrijf van een zeer gedreven ondernemer die ook breed bestuurlijk actief is binnen de paardensector. Maat is bestuurder bij LTO-vakgroep Paardenhouderij en bestuurslid Keurmerk Paard en Welzijn. Het bedrijf is gericht op duurzaamheid en paardenwelzijn. Met alle denkbare faciliteiten bij Geere-Stein ontbreekt het paarden en klanten aan niets. Geere-Stein kreeg als eerste bedrijf in Nederland het keurmerk ‘Paard en Welzijn Plus’. Bij de uitreiking ontving Pensionstal Geere-Stein een HIP award, een Vitafloor van Horsecontrol en een adviescheque van ABAB.

De twee andere finalisten voor de titel Hippische Ondernemer van het Jaar waren Stal Ehrens en Stal Paardenvreugd. De publiekprijs ging naar Stal Paardenvreugd uit Eemnes. Zij ontvingen twee grote kruiwagens van de firma Equitrend.

De jury, gevormd door Ton Corbeau (De Hippische Ondernemer), Andries van Daalen (KWPN), Annemiek van der Vorm (KNHS), Peter van der Veeken (ABAB), Monique van Hal (Trendpanel Paard) en Marlies Reibestein (Stichting HIP), gaf aan dat ze dit jaar een zeer sterke groep ter beoordeling hebben gehad. “Het zijn alle drie bedrijven die het goed zouden doen tussen de winnaars van vorige verkiezingen.”

Docent/instructeur van het jaar



Roos Dyson werd op het KNHS Instructeurscongres uitgeroepen tot docent/instructeur van het jaar 2022. Dyson is gespecialiseerd in houding en zit en verzorgt middels haar bedrijf ‘Gepaard met een lach’ vele hippische trainingen. Tevens is ze als docent verbonden aan Aeres Barneveld en brengt ze paarden uit tot en met Prix St Georges niveau.

De jury beschrijft Dyson als een zeer gedreven paardenvrouw, die zichzelf en haar ruiters wil laten groeien en verbeteren. Haar visie op rijden start bij de basis, met een goede houding, balans en inwerking als uitganspunten. Vanuit deze principes heeft ze haar eigen cursus ontwikkeld waarin ze werkt met een diversiteit aan meetapparatuur Volgens haar pupillen resulteert dit in ‘twee happy athletes’. Haar samenwerking met andere professionals uit de topsport en uit andere hippische vakgebieden gebruikt ze als inspiratie. En dat zien haar ruiters weer terug in haar lessen en clinics. De hippische sector is weer een geweldige ambassadeur rijker. Dyson ontving een geldbedrag van Stichting HIP, te besteden aan haar persoonlijke ontwikkeling, en een Whis instructieset aangeboden door Bieman de Haas.

Bron: Stichting HIP