HK DSP: Volg de keuring live

De DSP-hengstenkeuring in München-Riem begint vandaag om 8.30 uur met de beoordeling op de straat. 77 hengsten staan in de catalogus, daarvan 32 springhengsten en 45 dressuurhengsten. De gehele keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.

In de collectie zijn twee in Nederland gefokte hengsten en een hengst in Nederlands bezit opgenomen. Peter van Pinxteren fokte cat.nr 10 Michigan P (Comme il faut x Plot Blue) en Egbert Schep is de fokker van cat.nr 15 Mon Ami ES (Diamant de Semilly x Calvaro Z). Egbert Schep stelt zelf ook nog een hengst voor op de keuring, de in België gefokte cat.nr 19 Especially van de Schrale Hamme Z (Elvis ter Putte x Quidam de Revel). Verder is er nog Nederlandse inbreng met een zoon van Kannan.

Million Dollar, Chacoon Blue en Millennium

Bij de springhengsten zijn Chacoon Blue en Million Dollar het best vertegenwoordigd als vaders met drie zonen op de keuring. Bij de dressuurhengsten is dat Millennium, direct met drie zonen en indirect met drie zonen van Morricone. Verder komt ook het bloed van Bolero ook behoorlijk aan bod in de collectie: via Belissimo (1), Baccardi (1), Ben Benicio (1), Benicio (2) en Bon Coeur. Nederlands bloed is er onder andere via Vitalis (Vitalis), Zackman M en Zalando (Blue Hors Zack), Sezuan (Blue Hors Zack), Bernay (Boston), Top Gear (Totilas) en Asgards Ibiza (Vivaldi).

Tijdschema

Donderdag 22 januari

8.30 uur longeren

13.00 vrijbewegen dressuurhengsten

17.00 vrijbewegen springhengsten

Vrijdag 23 januari

8.30 uur longeren dressuurhengsten

14.00 uur vrijspringen springhengsten

Zaterdag 24 januari

10.00 uur presentatie hengsten

11.15 uur bekendmaking kampioen en premiehengsten

12.15 uur merriekampioenschap

14.00 uur veiling

Bron: Horses.nl