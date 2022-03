Hoekstra moet Steiner voor laten in 1.40m Oliva

Hessel Hoekstra bemachtigde vanmorgen de tweede plaats in het 1.40m in Oliva. In de rubriek direct op tijd rekende hij op de tienjarige KWPN'er Helsinki (v. Zirocco Blue VDL). Hoekstra bleef foutloos met het fokproduct van familie de Vries en finishte in 59,26 seconden. Afgelopen weekend was de combinatie ook al goed op dreef in Oliva door tweede te worden in het 1.40m over twee fasen.